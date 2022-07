La malattia è stata riscontrata in un giovane di rientro da un viaggio in Europa

E' stato registrato in Russia un primo caso di vaiolo delle scimmie. Lo riporta l'agenzia russa Tass. "La malattia è stata riscontrata in un giovane di rientro da un viaggio in Europa che si è rivolto a una struttura sanitaria con una particolare eruzione cutanea", ha fatto sapere l'agenzia Rospotrebnadzor.