Valanga in Friuli, morti due sciatori

Due sciatori sono morti travolti da una valanga in Friuli Venezia Giulia. I due corpi sono stati recuperati e portati al campo base. E' in corso il recupero di un terzo sciatore illeso, che ha dato l'allarme. Le vittime erano sul gruppo del Jof Fuart, nella gola nord est, a Camporosso Valbruna, in provincia di Udine. Sul posto tre elicotteri, l'elisoccorso regionale, quello della protezione civile e il Suem di Pieve di Cadore con due unità cinofile da valanga del Soccorso Alpino