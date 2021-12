Distacco di una valanga, oggi, sul monte Abetone (Pistoia). I soccorsi allo sciatore coinvolto nelle immagini riprese dall'alto dal Soccorso Alpino sull'appennino pistoiese, in Val Sestaione. Sul posto i velivoli dell'elisoccorso, Pegaso 1 e Pegaso 3. Uno sciatore, per la precisione un maestro di sci, sarebbe riuscito a mettersi in salvo. Sarebbe stato proprio lui a provocare la valanga e a dare poi l'allarme.