Valditara: “Dobbiamo ridare autorevolezza ai docenti e a tutti i lavoratori della scuola italiana”

Valditara: “E' arrivato il momento di intervenire dando il giusto valore al voto in condotta e ripensando il sistema delle sospensioni. C'è bisogno di più scuola e non di meno scuola. Non significa non sanzionare, anzi, le sanzioni ci saranno e saranno efficaci, il codice penale va, ovviamente, per la sua strada” ha detto Giuseppe Valditara, Ministro dell'Istruzione e del Merito, a margine del Convegno Confsal “Il Valore del Lavoro” che si è svolto oggi a Roma. “La scuola ha una funzione formativa ed educativa importante, deve essere una scuola seria che richiami la responsabilità e che favorisca la maturazione del giovane. Dobbiamo ridare autorevolezza ai docenti e a tutti i lavoratori della scuola italiana. Dobbiamo riportare il rispetto nelle nostre aule.”