Valentina Ferragni: "Avevo carcinoma, non era brufolo"

"Era un carcinoma basocellulare, un tumore maligno". Valentina Ferragni, influencer sorella di Chiara Ferragni, su Instagram informa i follower sulle proprie condizioni dopo l'intervento per la rimozione di un tumore maligno dalla fronte. "Ci ho messo un po’ a realizzarlo. Sfortunatamente non era una cisti, ma un tumore maligno localizzato in una specifica area, non dei più pericolosi per la salute, ma per la pelle. I dottori mi hanno detto che è stata la prima volta che hanno visto questo carcinoma su una persona della mia età (28 anni), solitamente viene a persone sui 50-60 anni", si legge nel post della cognata di Fedez.

"In questo anno ha cambiato faccia molte volte, per alcuni mesi sembrava scomparso, per poi tornare piano, ha iniziato a sanguinare a settembre 2021 poi si è finto guarito a ottobre. Questo fottuto carcinoma è così, rimane silente per mesi, poi sanguina due giorni e torna normale, ma continua a crescere sottopelle giorno per giorno", prosegue. Quindi, il messaggio per evidenziare l'importanza della prevenzione: "Come vi ho già detto, è fondamentale andare dal dottore se qualcosa non va via, se vi sentite strani. Ho 28 anni e questo cancro è raro su persone della mia età, fortunatamente l’ho preso in tempo".