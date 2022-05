Valentina Lugini: “Come dare valore alla rete vendita”

Tenere alta la motivazione dei venditori e puntare sulle risorse umane sono i pilastri del metodo della coach e ceo di T&C Training and Consulting

Roma, 26 maggio 2022. Dalla ricerca dei talenti alla selezione dei “migliori”, fino alla formazione nel lungo medio termine per far crescere la rete vendita. In qualsiasi azienda la parte commerciale è il cuore del business. A volte, però, la formazione della rete vendita e l’organizzazione commerciale non vanno in sintonia.

“Nord, sud, est, ovest, grandi o piccole, nei più diversi settori di business, l’impresa nelle mani di una rete vendita poco performante è un freno al business aziendale – ammonisce Valentina Lugini, coach professionista e Ceo di T&C Consulting che da 30 anni si occupa di motivazione, team building, linguaggio della leadership, cambiamento comportamentale e processi decisionali con un solo obiettivo: aiutare imprenditori e collaboratori a diventare più influenti ed efficaci in ciò che fanno -. Una rete vendita che non funziona o funziona poco e male non è però responsabilità della rete stessa, o meglio, non una responsabilità che fa capo solo alla rete. In realtà la rete che non funziona è responsabilità in primis di chi guida l’impresa, e poi degli uomini che fanno parte della rete”. Secondo Lugini manca il confronto: “Un bravo coach deve supportare le aziende nel trovare le persone giuste e nel giusto ruolo e supportarle nella crescita – conclude Lugini -. Ma attenzione ai pacchetti standardizzati tutta teoria e poca pratica. Le speech da grande palco sono più utili sui social che non in azienda dove è invece importante saper proporre una consulenza mirata e personalizzata affiancando l’imprenditore con una formazione specifica per studiare un piano di crescita ad hoc per raggiungere gli obiettivi futuri. Insomma corsi dove non si parla della solita teoria, ma di risultati concreti e tangibili sin da subito”.

Contatti: https://tectrainingandconsulting.it/

info@tectrainingandconsulting.it