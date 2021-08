Valentino Rossi parla oggi: conferenza stampa, si ritira o continua?

Una conferenza speciale con Valentino Rossi oggi alle 16.15. L'annuncio sui social. Il campione di Tavullia annuncerà il ritiro? Oppure ufficializzerà la partecipazione al Motomondiale 2022 come pilota del team VR46? In ballo c'è anche la possibilità che il 'Dottore' confermi l’accordo della squadra con Aramco.

Su Twitter molti commentano la possibilità che possa ritirarsi. 'Sull'orlo di un tracollo emotivo perché Valentino Rossi probabilmente annuncerà il suo ritiro', si legge in un post. Sono in tanti a scrivere di non essere pronti. Nessun altro ci farà salire in piedi sul divano all’ultima curva.