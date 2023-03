Valentino Rossi sbarca nel metaverso

Sono molte le imprese e i personaggi pubblici che, in questi primi mesi del 2023, hanno deciso di scommettere sul futuro del settore fintech. L’ultimo ad aggiungersi alla lista è Valentino Rossi, leggenda del motociclismo, che ha recentemente annunciato il lancio di “Moto Island, The Official Valentino Rossi Experience”. Il progetto, che offrirà agli utenti attività di vario tipo, come gare multigiocatore online, sarà ospite del metaverso di Roblox, piattaforma videoludica con oltre 58 milioni di accessi ogni giorno.