Valsecchi e Bobbi nella bufera, battute sessiste in Gp Spagna - Video

Davide Valsecchi e Matteo Bobbi nella bufera per un commento sessista nella pitlane del Gp di Spagna di Formula 1. I due commentatori di Sky sono stati protagonisti di una conversazione che ha coinvolto una ragazza, poco distante dalla telecamera, oggetto di apprezzamenti. Inutile il tentativo dei colleghi di riportare le analisi sulla Formula 1. Il video dell'episodio è rimbalzato su Twitter alimentando una discussione tra chi assolve il duo e chi condanna senza mezzi termini chiedendo che vengano sospesi. Valsecchi e Bobbi si sono scusati sui social. "Mi dispiace, tanto, perché domenica nel dopo gara sono caduto in uno scambio di battute di cattivo gusto e ho usato parole non adatte e irrispettose. E io non lo sono", ha scritto Valsecchi su Instagram. "Per questo vorrei chiedere scuso a chi si fosse sentito offeso, alle donne a Sky. Davvero", ha aggiunto.

"Domenica nel dopo gara sono stato protagonista di una battuta uscita in modo del tutto infelice, nonostante non fosse nelle mie intenzioni ho generato un momento sgradevole che ha reso sofferenza alla sensibilità di alcune persone", le parole di Bobbi su Twitter. "Sono finito in ghiaia. Essendo tutto altro che una persona irrispettosa chiedo scusa a chi si fosse sentito offeso ribadendo il mio totale e profondo rispetto verso tutti e tutte le donne, in particolare a cominciare dalla splendida donna che ho accanto", ha aggiunto. "Da 10 anni commento al F1 con gli amici di Sky, una famiglia ormai, e in 10 anni non mi ero mai trovato in una situazione così spiacevole. Ho sempre pensato che dagli errori si capisce, si impara e si riparte. Quel che è successo mi porterà a cercare di migliorare ulteriormente come uomo e come professionista".