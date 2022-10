Valutare casa? Con l'app di Wikicasa basta una foto

Scattando una foto e inserendo poche informazioni, l'utente può ottenere una prima stima del valore di un immobile

Milano, 5 Ottobre 2022- Wikicasa, azienda Proptech, lancia la sua nuova app che presenta, oltre alle tradizionali funzioni di ricerca immobiliare, una feature innovativa; all’interno della stessa sarà possibile ottenere una stima di prezzo relativa al valore di mercato dell’immobile partendo da una o più foto scattate dall'utente, dopo aver inserito alcuni dati.

Prima di acquistare o vendere un immobile sempre più persone si affidano ai portali; gli utenti li consultano per ottenere informazioni sull’andamento del mercato e sui prezzi al metro quadro nella zona di interesse.

Nei primi 9 mesi dell’anno oltre 250.000 utenti hanno consultato le quotazioni immobiliari online con una crescita del 125% rispetto all’anno precedente.

Nello stesso periodo sono più che raddoppiate le richieste di valutazione (+130%); il 47% aveva una finalità di vendita, il 31% di acquisto e il 22% è stata fatta semplicemente per la curiosità di sapere quale fosse il valore dell’immobile.

Con questo nuovo progetto, Wikicasa ha voluto integrare al processo di valutazione esistente - basato su AVM (Automated Valuation Model), algoritmo che consente di individuare il prezzo al metro quadro di un immobile in una determinata zona - l’elaborazione dei dati multimediali, ovvero le immagini. Wikicasa introduce una funzionalità rivoluzionaria nel settore immobiliare: grazie all’Image Recognition, applicazione del Machine Learning, è possibile considerare le foto degli interni tra gli elementi utili per valutare un immobile, rendendo così oggettivo lo stato qualitativo dell’immobile. Combinando questo risultato con altri parametri, è possibile ottenere una prima stima di prezzo relativa al valore di un immobile.

Questo servizio è disponibile in esclusiva da app (disponibile su AppStore e Playstore) e fornisce un range di prezzo in meno di un minuto; sarà poi l’utente a decidere se richiedere un sopralluogo da parte di un professionista sul territorio per ottenere una valutazione più precisa e puntuale.

“Il compito di un portale, infatti, non è più solo quello di accompagnare l'utente nella ricerca immobiliare – afferma Pietro Pellizzari, CEO di Wikicasa–quanto piuttosto di supportarlo nel processo decisionale di compravendita, fornendo dati e informazioni relativi al settore con l'obiettivo di rendere l'esperienza più trasparente e veloce. Il nostro portale è alimentato dai principali gruppi immobiliari italiani e moltissime realtà indipendenti su tutto il territorio nazionale che vedono il portale non solo come strumento bensì come partner per aumentare la qualità del servizio offerto all'utente finale.”

Wikicasa è una giovane realtà del proptech italiano, che ad oggi gestisce 3 portali: Casaclick.it, Commerciali.it e Wikicasa.it, che contano più di 13 milioni di utenti unici all'anno.

Forte di un approccio data driven nel mercato Real Estate, Wikicasa si propone come provider di informazioni trasparenti e di qualità, sia per gli utenti finali, con tool di valutazione e informazioni sull'andamento del mercato, che per gli operatori del settore, quali agenzie immobiliari, banche, investitori e costruttori.

