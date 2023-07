Vanessa Formosa: “VF Home Decor arreda le case all’estero in vero stile italiano”

I prodotti made in Italy sono particolarmente ricercati dagli stranieri anche nel campo dell’arredamento, per l’unicità e l’alta qualità dei materiali e delle finiture. Avere un unico interlocutore, per poter acquistare quanto necessario per il completo allestimento di un’abitazione, è un vantaggio in termini di costi e di tempistiche.

Viterbo, 3/07/2023 - Dall’arte alla moda, dalla cultura del cibo all’artigianato, fino all’arredamento. Lo stile italiano vanta distretti territoriali specializzati nelle diverse produzioni ed è particolarmente apprezzato all’estero per l’unicità dei materiali e delle finiture. Avere la certezza della qualità made in Italy è un aspetto molto ricercato dagli stranieri che desiderano arredare un’abitazione o un locale con il nostro stile. Punto di riferimento per molti è l’azienda VF Home Decorazioni, in provincia di Viterbo, perché permette di avere un unico referente dove scegliere tutti i prodotti.

“Acquistarli direttamente in Italia è conveniente anche dal punto di vista economico - spiega Vanessa Formosa, titolare di VF Home Decor – I costi sono più competitivi che se li acquistassero nel loro paese, considerate anche le spese di spedizione. Avere un unico interlocutore significa, infatti, organizzare un unico trasporto. Noi ci occupiamo di tutto: dalla scelta a catalogo dei prodotti fino all'installazione presso la proprietà del cliente”.

Arredare un’abitazione in stile italiano ed occuparsi di tutte le scelte è certamente impegnativo anche in termini di tempo per chi vive all’estero. Appoggiarsi ad aziende specializzate che gestiscono tutti gli aspetti direttamente in Italia ed assistono in ogni passaggio, è indubbiamente un vantaggio. “Negli ultimi anni è molto cresciuto il commercio online - sottolinea Vanessa Formosa - e questo ha permesso di affidarsi e di fidarsi ancora di più negli acquisti, anche per quanto riguarda le rifiniture e gli arredi di una casa. Il primo contatto che abbiamo con i nostri clienti è quasi sempre online: per la scelta degli articoli il cliente può scegliere di raggiungerci presso la nostra sede a Vallerano, oppure continuare tutto online. Se il cliente ha un progetto redatto dal proprio architetto, agiamo da rivenditori diretti delle ditte produttrici. Altrimenti mettiamo a disposizione i tecnici del nostro team per progettare gli spazi”.

Un talento scoperto quasi per caso, quello di Vanessa Formosa, iniziato 12 anni fa arredando alcune abitazioni a Malta. Oggi l’azienda VF Home Decorazioni continua a riscuotere successo e attenzione in molti paesi del mondo dal Camerun al Regno Unito e prevede di espandersi ulteriormente anche in Italia.

