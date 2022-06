Vanessa Incontrada sale sul palco del concerto di Gigi D’Alessio e il pubblico di Pizza del Plebiscito, a Napoli, intona "Sei bellissima". La conduttrice, che nei giorni scorsi è stata colpita da episodi di body shaming per delle foto pubblicate da un settimanale, è stata ospite del cantautore che ha festeggiato i 30 anni di carriera. La Incontrada si è presentata sul palco con un abito floreale che esaltava la sua bellezza e Gigi d'Alessio, per esorcizzare lo spiacevole episodio, ha invitato Vanessa ad assaggiare una mozzarella ed altri prodotti tipici della Campania. Lei non si è tirata indietro e si è prestata alla gag, sfoggiando quell'autoironia che da sempre la caratterizza. (Immagini Raiplay.it)