VAPORESSO presenta prodotti innovativi per il vaping a VAPITALY 2023, mettendo sotto i riflettori il rivoluzionario VAPORESSO COSS

VERONA, Italia, 29 maggio 2023 /PRNewswire/ -- VAPORESSO, marchio leader mondiale del vaping, ha presentato la sua linea di prodotti all'avanguardia alla fiera VAPITALY 2023, tenutasi presso il centro espositivo di Veronafiere in Italia. Con la sua ultima linea di prodotti e il nuovo prodotto in pre-lancio, VAPORESSO COSS, VAPORESSO dimostra la sua dedizione alla produzione di tecnologie di vaping all'avanguardia che soddisfano le esigenze in evoluzione dei suoi clienti.

Durante la fiera, VAPORESSO ha presentato in anteprima esclusiva il suo nuovo prodotto all'avanguardia: COSS. Il VAPORESSO COSS prende il nome dal suo concept di "Convenient Operating, Smart Supplying". Sono stati necessari tre anni di ricerca e sviluppo per portarlo a termine. Questo rivoluzionario concetto di prodotto si avvale di molteplici tecnologie innovative, che lo rendono la prima soluzione in assoluto a risolvere i problemi principali dei prodotti per il vaping a sistema aperto, a sistema chiuso e monouso. Previsto sul mercato a giugno, il VAPORESSO COSS inaugura una nuova categoria di prodotti nel settore, offrendo la massima praticità di utilizzo e un'alimentazione intelligente.

L'azienda ha inoltre presentato le popolarissime serie XROS e LUXE X, oltre ad altri prodotti come le serie TARGET e GEN, dimostrando la sua dedizione alla produzione di tecnologie di vaping all'avanguardia che soddisfano le esigenze in continua evoluzione dei suoi clienti. Dotati di COREX Heating Tech e SSS Leak Resistant Tech di VAPORESSO e del VAPORESSO AXON CHIP, sia il LUXE XR MAX che il XROS 3 NANO hanno attirato molta attenzione durante la fiera.

Il LUXE XR MAX è l'ultimo nato della famiglia LUXE X, che utilizza per la prima volta una batteria ad altissima densità, offrendo un fattore di forma più piccolo e una maggiore durata della batteria rispetto ai dispositivi comparabili POD MOD da 80W, migliorando l'esperienza del vaping Direct-To-Lung (DTL). Nuovo membro della famiglia XROS, l'XROS 3 NANO presenta un design elegante e di tendenza ed è disponibile in diversi colori per adattarsi agli stili individuali.

Il tema di VAPORESSO per questa mostra è "We Care, We Dare, We Share", a dimostrazione del forte impegno del marchio verso l'innovazione e l'eccellenza dei prodotti, e della sua dedizione a ridefinire i confini dell'industria del vaping e a fornire agli utenti esperienze senza precedenti.

Informazioni su VAPORESSO

VAPORESSO è stata fondata nel 2015 e si dedica alla creazione di un mondo privo di fumo, migliorando nel contempo la qualità della vita dei suoi utenti. Basando il proprio operato su innovazione costante, rigoroso controllo di qualità e grande impegno, VAPORESSO crea prodotti in grado di adattarsi a tutti i livelli e modelli di vaper.

