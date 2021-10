Varese, cerca pallone e cade in vasca depurazione: muore 14enne

Trasportato in codice rosso all’ospedale di Legnano, non ce l’ha fatta

Tragedia questo pomeriggio a Castellanza, in provincia di Varese, dove un ragazzo di 14 anni è morto dopo essere caduto in una vasca di depurazione. Secondo quanto riferito, il ragazzino stava cercando di recuperare un pallone. Il dramma si è consumato in via Isonzo. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco, oltre ad ambulanza e carabinieri. Trasportato in codice rosso all’ospedale di Legnano, il 14enne non ce l’ha fatta.