Varese, da 21 anni insegnava con laurea falsa

Ha insegnato per 21 anni con una laurea falsa. E' accaduto nella provincia di Varese dove i finanzieri del Comando Provinciale, su delega della Procura, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dall’autorità giudiziaria con la quale è stato disposto il sequestro, anche per equivalente per euro 350.000, somma riferibile alla retribuzione stipendiale dagli Enti pubblici preposti nonché alle somme erogate dall’Inps a titolo di indennità di disoccupazione e Tfr ad una insegnante della provincia di Varese che ha esercitato la propria attività lavorativa presentando un falso certificato attestante il conseguimento del diploma di laurea, requisito obbligatorio per la docenza sia di ruolo che di supplenza in scuola secondaria di I grado.