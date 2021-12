Varese, frode fiscale per 34 milioni di euro

Frode fiscale a Varese per 34 milioni di euro. A scoprirla la Guardia di Finanza del comando provinciale con due anni di indagini. Tre le ordinanze di custodia cautelare in carcere, sequestrati 260mila euro in contanti e 40 carte di credito. Sarebbero 70 le aziende finite nell'inchiesta che, dal 2017 al 2021, avrebbero beneficiato complessivamente di 30 milioni di euro di fatture per operazioni inesistenti, oltre all'Iva indebitamente detratta per 4 milioni di euro.