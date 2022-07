Varese, sequestrati oltre 256mila litri gasolio contrabbando

I finanzieri del Comando provinciale di Varese hanno intercettato un traffico illecito di prodotti petroliferi provenienti dai Paesi Baltici in totale evasione di imposta: oltre 256.000 litri di gasolio trasportato in 8 tank-container.

Le conseguenti indagini, svolte nell’immediatezza del fermo, hanno fatto emergere che il container sottoposto a sequestro faceva parte di una maxi spedizione, per complessivi 8 tank, provenienti da paesi dell’Unione europea (Lettonia e Lituania), giunti su rotaia e giacenti presso il terminal intermodale di Busto Arsizio, privi di documentazione o con C.M.R. (lettera di vettura internazionale) attestante il trasporto di oli lubrificanti non destinati a usi di combustione e carburazione, aggirando quindi i previsti obblighi di circolazione, in assoluta evasione di accisa.

Denunciate a piede libero di 2 persone, il conducente dell’autoarticolato e la “staffetta” dello stesso, due cittadini italiani di origine campana. Inoltre, significativa è la stima della relativa accisa sottratta a tassazione, che ammonta a oltre 94.000 euro.