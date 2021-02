Variante brasiliana Covid, Marsilio: "Morto in Abruzzo era tornato da Perugia"

(Adnkronos)

"Si è trattato di un paziente tornato da una residenza a Perugia e appena è arrivato in ospedale, sentendo i medici dell'ospedale di Chieti, c'è stato subito il sospetto che si potesse trattare di una variante brasiliana del Covid 19. L'uomo è stato isolato e trattato con molta attenzione". Lo ha detto all'Adnkronos il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, confermando il decesso di un uomo, ricoverato nell’ospedale di Chieti per i sintomi del Covid 19, positivo alla variante brasiliana.

"Se siamo più preoccupati adesso? Sappiamo che esistono le varianti - ha aggiunto Marsilio - le cerchiamo apposta e i medici le stanno analizzando".