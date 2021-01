Variante covid Gb, Cavaleri (Ema): "Potrà diventare dominante"

(Adnkronos)

La variante inglese del coronavirus Sars-CoV-2, diffusa ormai in tutto il Regno Unito, "diventerà presente, se non dominante, anche sul continente europeo". Lo ritiene probabile Marco Cavaleri, responsabile Vaccini dell'Agenzia europea del farmaco Ema, sentito dall'Adnkronos Salute.

E mentre da alcune ricerche di laboratorio arrivano rassicurazioni sul fatto che gli anticorpi sviluppati da persone vaccinate con il siero di Pfizer/BioNTech mantengono 'in vitro' il loro potere neutralizzante anche nei confronti del mutante Gb, Cavaleri spiega che "sono in corso nel Regno Unito studi che ci daranno un'informazione ancora più importante. Ci forniranno il dato reale che ci interessa, ovvero se il vaccino è effettivamente in grado di proteggere chi l'ha ricevuto, anche contro questa variante. In Uk stanno cercando di ottenere questi dati il prima possibile", conclude l'esperto Ema.