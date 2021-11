Variante covid Sudafrica, Gb: "Rischio per salute pubblica"

Per ora non sono stati confermati casi nel Regno Unito

Nuova variante covid dal Sudafrica, ''nel Regno Unito, per il momento, non sono stati rilevati casi"'. Ma si tratta di una ''variante che desta grande preoccupazione internazionale" e che potrebbe rappresentare ''un rischio sostanziale per la salute pubblica''. Così il ministro della Salute britannico Sajid Javid ha riferito alla Camera dei Comuni sulla nuova variante del Covid-19, parlando di una ''situazione in evoluzione'' e di ''grande incertezza''.

"Siamo preoccupati che questa nuova variante possa rappresentare un rischio sostanziale per la salute pubblica", ha detto Javid. La nuova variante B.1.1.529 che ha alcune caratteristiche comuni alle varianti Alpha, Beta e Delta potrebbe essere ''più contagiosa'' rispetto alla variante Delta, che è stata diagnosticata per la prima volta in Gran Bretagna, ha detto il ministro. Una delle lezioni che abbiamo imparato dalla pandemia, ha aggiunto, è che ''dobbiamo muoverci rapidamente" e il prima possibile.