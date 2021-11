Variante covid sudafricana, cosa sappiamo

Individuato in Belgio il primo caso in Europa. Confermati i positivi tra Sudafrica, Botswana, Israele e Hong Kong

Variante sudafricana covid, individuato in Belgio il primo caso in Europa: è una persona non vaccinata. Non ci sarebbero casi in Gran Bretagna, confermati invece 59 positivi tra Sudafrica, Botswana, Israele e Hong Kong. La presidente della Commissione europea Von der Leyen invita a fermare i voli aerei da e verso i paesi in cui è presente la nuova variante, mentre l'Oms invita alla prudenza.