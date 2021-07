La variante Delta del coronavirus corre in tutta Europa e risalgono i contagi anche in Italia. Sull'ipotesi zona gialla per alcune Regioni il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri spiega: "Al momento non vedo, con i numeri attuali, la necessità di un ritorno di alcune Regioni in zona gialla. Ad oggi non c'è questo rischio ma vediamo cosa accade nelle prossime settimane".