Variante Delta dominante in 19 Paesi europei

La variante Delta di Sars-CoV-2 "si sta diffondendo rapidamente in tutta Europa ed è ora diventata il ceppo dominante in gran parte della regione", secondo i nuovi dati di sorveglianza riferiti dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Europa e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Ecdc, in una nota congiunta. "Tra il 28 giugno e l'11 luglio - segnalano gli esperti - la variante Delta era dominante in 19 Paesi". Sulla base delle tendenze attuali, avvertono Oms Europa ed Ecdc, "la variante Delta sarà il ceppo dominante a livello globale nei prossimi mesi ed è già stata identificata in quasi tutti i Paesi europei. Continuerà a diffondersi, spostando la circolazione di altre varianti, a meno che non emerga un nuovo virus più competitivo".