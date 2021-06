Variante Delta, esperti Usa: "Vaccinare over 12, miocarditi rare e virus corre"

La variante Delta del Covid preoccupa gli Usa, e arriva l'appello da parte di esperti ed istituzioni rivolto ai genitori a vaccinare gli over 12. Nel testo anche la rassicurazione sugli effetti collaterali, le miocarditi segnalate dopo le somministrazioni nei giovani e definite "estremamente rare". "I vaccini anti-Covid sono sicuri ed efficaci e prevengono la malattia da Covid-19. Aiuteranno a proteggere voi e la vostra famiglia e a proteggere la comunità. Incoraggiamo vivamente tutti coloro di età pari o superiore a 12 anni che hanno diritto a riceverli a vaccinarsi, poiché i benefici della vaccinazione superano di gran lunga qualsiasi danno. Soprattutto con la preoccupante variante Delta di Sars-CoV-2 che circola sempre più e ha un impatto più facile sui giovani, i rischi di non essere vaccinati sono molto maggiori di qualsiasi raro effetto collaterale dei vaccini", si legge nella dichiarazione congiunta firmata per per primi dal Dipartimento della salute (Hhs, con Rachel Levine) e i Cdc (Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, con il direttore Rochelle Walensky), che scendono in campo insieme agli esperti, dai pediatri ai cardiologi. Nell'elenco figurano l'associazione dei medici di famiglia e quella degli ostetrici e ginecologi, l'American Academy of Pediatrics (Aap) e l'American Heart Association, ma anche le organizzazioni che riuniscono infermieri, epserti di sanità pubblica, l'American Medical Association, e molte altre realtà associative.

"Come medici, infermieri, operatori sanitari ed esperti di sanità pubblica, molti dei quali genitori, comprendiamo l'interesse significativo che molti hanno per la sicurezza dei vaccini Covid, in particolare per i giovani. Oggi, il Comitato consultivo del Cdc sulle pratiche di immunizzazione (Acip) si è riunito per discutere gli ultimi dati sulle segnalazioni di casi lievi di infiammazione del muscolo cardiaco e del tessuto circostante, miocarditi e pericarditi, dopo la vaccinazione Covid tra i giovani. I fatti sono chiari - concludono gli esperti - questo è un effetto collaterale estremamente raro e solo un numero estremamente ridotto di persone lo sperimenterà dopo la vaccinazione".

"È importante sottolineare - proseguono gli esperti - che" nei giovani che sperimentano questo effetto raro, "la maggior parte dei casi è lieve e gli individui guariscono spesso da soli o con un trattamento minimo. Inoltre, sappiamo che la miocardite e la pericardite sono molto più comuni se si contrae Covid-19 e i rischi per il cuore dell'infezione da Covid possono essere più gravi".

L'appello è rivolto in particolare ai genitori: "Se prendete Covid-19, potreste ammalarvi gravemente ed essere ricoverati in ospedale o addirittura morire. Anche se la vostra infezione è lieve, voi o vostro figlio potreste andare incontro a sintomi a lungo termine, come problemi neurologici o ridotta funzionalità polmonare", avvertono gli esperti. "Vi consigliamo di vaccinarvi subito se non lo avete ancora fatto. È il modo migliore per proteggere voi stessi, i vostri cari, la comunità e tornare a uno stile di vita più normale in modo sicuro e rapido".