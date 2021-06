Variante Delta Inghilterra, record contagi da febbraio

Aumento record dei contagi di covid in Gran Bretagna dove oramai è la variante delta del coronavirus è predominante. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 18.270 cas, il numero più alto dallo scorso 5 febbraio, e 23 decessi. L'83 per cento degli adulti ha ricevuto una dose di vaccino e il 61,2 per cento due.

Intanto, migliaia di persone sono scese in piazza nel centro di Londra per protestare contro le misure restrittive ancora in vigore in Gran Bretagna almeno fino al 19 luglio prossimo. "Siamo qui per riprenderci la nostra libertà", uno degli slogan scanditi. Palline da tennis sono state lanciate verso il Parlamento.