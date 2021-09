Covid oggi in Italia, è la variante Delta a circolare maggiormente nel nostro Paese. In una nota sull'ottavo bollettino 'Prevalenza e distribuzione delle varianti di Sars-CoV-2 di interesse per la sanità pubblica in Italia", l'Iss riporta i dati degli ultimi 45 giorni, in cui la predominanza della variante Delta è stata individuata nell'88,1% dei casi riportati al nostro Sistema di sorveglianza.