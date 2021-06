Variante Delta, Ricciardi: "Italia segua modello Israele"

Su variante Delta del covid e vaccinazioni, l'Italia dovrebbe seguire l'esempio di Israele. Lo sostiene Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute per l'emergenza coronavirus e docente di Igiene all'università Cattolica di Roma, che ricorda all'Adnkronos Salute come il ciclo completo di vaccinazione risulti essere più protettivo contro la variante.

Sulla vaccinazione allargata con una sola dose di vaccino anti-Covid, rinviando la seconda, "l'Inghilterra paga un azzardo che poteva diventare un rischio. E lo è diventato. Infatti si ritrova con una percentuale di popolazione molto elevata che non ha concluso il ciclo vaccinale. Una strategia che ha risposto a una logica di emergenza, non voglio dire che ha fatto male, ma sostanzialmente ha fatto meglio Israele che ha vaccinato completamente in modo rapido", spiega, auspicando appunto che l'Italia segua il modello-Israele.

"Se dobbiamo scegliere un punto di riferimento - continua Ricciardi - questo è Israele che ha varato la campagna vaccinale concentrandosi sulle due dosi nel più breve tempo possibile. E oggi ha vaccinato quasi l'80% dei cittadini". Facile per una popolazione numericamente ridotta? "Certo, ma nessuna Regione italiana che ha le dimensioni di Israele è riuscita a raggiungere quei risultati. Se l'Italia persegue la strada giusta con l'approvvigionamento giusto possiamo fare quello che ha fatto Israele".