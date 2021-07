Variante Delta Usa, Biden: "Preoccupato che circoli con i non vaccinati"

"Sono preoccupato dalla possibilità che le persone non vaccinate vengano contagiate dalla variante e la facciano circolare ad altri non vaccinati". E' quanto ha detto Joe Biden rispondendo a una domanda riguardo alla possibilità che i prossimi festeggiamenti per il 4 luglio possano contribuire a una maggiore diffusione della variante Delta. "Non sono preoccupato per la possibilità di una nuova epidemia a livello nazionale, ma preoccupato dalla possibilità che si perdano altre vite", ha aggiunto il presidente americano tornando ad esortare gli americani che ancora non l'hanno fatto a vaccinarsi.

L'amministrazione Biden aveva fissato l'obiettivo di arrivare al 70% degli americani completamente immunizzati entro il 4 luglio, trasformando così la festa dell'indipendenza nella festa dell'indipendenza dal virus, ma il traguardo non è stato raggiunto.