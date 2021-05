Variante indiana, scoperti altri tre casi in Puglia

Altri tre casi di variante indiana del Covid-19 sono stati scoperti nelle ultime ore in Puglia, oltre ai due ufficializzati ieri dall'assessore regionale alla sanità Pierluigi Lopalco e riferiti al Salento.

I tre nuovi casi di variante indiana sono stati identificati in particolare nel laboratorio di Epidemiologia molecolare e Sanità pubblica dell'azienda ospedaliero-universitaria Policlinico di Bari, centro di riferimento regionale per Sars-CoV-2. Appartengono ad un altro cluster individuato in provincia di Lecce. I campioni erano stati inviati al laboratorio di riferimento regionale dal dipartimento di Prevenzione di Lecce qualche giorno fa.