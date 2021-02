Variante inglese Covid, Ancona zona rossa

(Adnkronos)

Nuove misure per contenere la pandemia nelle Marche. Da domani alle 8 fino alle 24 di sabato, scrive in un post su Facebook il governatore Francesco Acquaroli, "sono limitati gli spostamenti da e per la provincia di Ancona", salvo quelli "per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e di studio e per il rientro nella propria residenza, domicilio o abitazione".

Per spostarsi sarà necessaria l’autocertificazione. "Un provvedimento precauzionale - spiega il presidente della regione Marche - necessario per mitigare i flussi dei cittadini e monitorare l’andamento del contagio, soprattutto in riferimento alla variante inglese, sul territorio anconetano e nel resto della nostra regione. La situazione epidemiologica è sotto costante monitoraggio, vi terrò aggiornati se dovessero esserci novità".

Il provvedimento si è reso necessario per mitigare i flussi dei cittadini e monitorare l’andamento del contagio, soprattutto in riferimento alla variante inglese, sul territorio anconetano e nel resto della regione. Resta sempre necessaria la massima cautela di tutti i cittadini nel rispetto delle norme anti-contagio, a cominciare dal divieto di assembramento, dall’attenzione per le norme igieniche e l’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale.