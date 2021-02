Variante inglese Covid, Ilaria Capua: "E' un motorino truccato"

(Adnkronos)

"Le varianti del coronavirus sono come motorini truccati". E' l'immagine che usa la professoressa Ilaria Capua, direttore dell'UF One Health Center, per fotografare il quadro dell'epidemia, caratterizzato dalla presenza di una serie di varianti del virus. "Siamo in una fase di stabilizzazione, ovunque siamo riusciti ad arrestare la corsa folle della pandemia. Purtroppo, come c’era da aspettarsi, sono emerse le varianti, che sono come motorini truccati. Invece di andare a 40 all’ora, corrono di più e a parità di misure di contenimento riescono a contagiare un numero maggiore di persone", dice a Di Martedì a La7. "Bisogna capire che la vaccinazione è lo strumento che ci accompagnerà fuori da questa situazione, ma dobbiamo fare i conti con la frustrazione di vivere una vita che non ci piace dal punto di vista sociale. L’importante è togliere le persone dagli ospedali, per questo servono misure di contenimento", aggiunge.