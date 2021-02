Variante inglese Covid, Roma: due Comuni zona rossa

(Adnkronos)

La variante inglese covid preoccupa Roma e il Lazio. I comuni di Colleferro e Carpineto sono diventati zona rossa con un'ordinanza della Regione. “Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - si legge in una nota - , ha firmato oggi l’ordinanza per istituire la zona rossa nei Comuni di Colleferro e Carpineto Romano a causa della forte incidenza e presenza della variante inglese. Per ciascuno dei Comuni si applicano le misure più restrittive di cui all’art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021. Le disposizioni dell’ordinanza entrano in vigore dalle ore 1:00 del 21 febbraio 2021 e verranno applicate per i successivi 14 giorni”.

IL SINDACO DI COLLEFERRO - "Sto attendendo comunicazioni ufficiali sui dati che ancora non ho" ha detto all'Adnkronos Pierluigi Sanna, sindaco di Colleferro. "Intanto ho convocato la Coc, i capigruppo e i vigili urbani. Ho i protocolli aperti nell'attesa dell'arrivo di eventuali ordinanze. Veniamo da un anno difficile, quindi siamo molto temprati. C'è preoccupazione ma la macchina è pronta, basta soltanto che ci arrivino chiare linee guida e noi le applichiamo".

IL PRIMO CITTADINO DI PALIANO - "Sono preoccupato, nel mio Comune i positivi sono saliti da 7 a 18 in una settimana" ha detto all'Adnkronos Domenico Alfieri, sindaco di Paliano, Comune in provincia di Roma attaccato alla zona rossa di Colleferro. "Tuttavia, rispetto al passato, il fenomeno è più circoscritto e attualmente riguarda due, tre nuclei familiari. La trasmissione è più veloce, per questo ogni giorno lancio appelli ai concittadini affinché siano più attenti, il problema sono i ragazzini spesso senza mascherine. La situazione è sotto controllo al momento e c'è la giusta attenzione".