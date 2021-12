Molte le compagnie a corto di personale per malattia o quarantena

Oltre 7000 voli cancellati in tutto il mondo nel fine settimana di Natale a causa della variante Omicron. Anche oggi sono previste cancellazioni. Molte le compagnie a corto di personale, per malattia o quarantena, costrette a cancellare migliaia di partenze. Si teme che la situazione possa peggiorare in vista del Capodanno.