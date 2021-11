Variante Omicron, 8 possibili casi sospetti in Francia

In Francia ci sarebbero otto possibili casi sospetti di infettati con la variante Omicron del Covid. E' quanto riferisce in una nota la direzione generale della Sanità francese. Le persone, si legge nella nota, "si sono recate in Africa australe nei quattordici giorni precedenti e sono state testate positive ma negative per le altre varianti alpha, beta, gamma e delta". Per una conferma serviranno "alcuni giorni".