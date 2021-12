Variante Omicron, altri 101 contagi oggi in Gb

Il Regno Unito ha confermato altri 101 casi della variante Omicron del Coronavirus, portando a 437 il totale di casi in tutto il Paese. Lo ha reso noto l'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito spiegando che dei 101 nuovi casi, 72 sono stati confermati in Inghilterra, 28 in Scozia e uno in Galles. Non sono stati segnalati nuovi casi in Irlanda del Nord.

Stamattina il primo ministro britannico Boris Johnson ha affermato che la variante Omicron è più trasmissibile della Delta.