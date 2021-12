Variante Omicron, altri due casi in Piemonte

Salgono quindi a 4 i contagi in tutto sul territorio regionale

Sono stati individuati oggi in Piemonte altri due casi di variante Omicron, che salgono quindi a 4 in tutto sul territorio regionale. I casi sono stati confermati attraverso la genotipizzazione eseguita dall’Istituto di Candiolo.Si tratta di due donne, madre e figlia, conviventi della provincia di Torino. Entrambe vaccinate con due dosi, sono in buone condizioni di salute: la mamma di 55 anni è asintomatica, mentre la figlia di 20 anni è pauci-sintomatica. Entrambe erano risultate positive a un test antigenico rapido e al successivo test molecolare.