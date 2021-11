La variante Omicron è arrivata anche in Danimarca. Lo ha riferito l'Istituto di sanità di Copenaghen, secondo cui sono stati confermati due casi di contagio con il nuovo ceppo di Covid: le due persone positive sono arrivate in Danimarca con un volo dal Sudafrica e sono ora in quarantena, mentre ai loro contatti stretti è stato ordinato di mettersi in isolamento.