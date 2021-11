Variante Omicron, Fauci: "Potrebbe già essere negli Usa"

L'immunologo: "Non sarei sorpreso se lo fosse"

La variante sudafricana Omicron potrebbe già essere negli Stati Uniti, ma non è ancora stata rilevata. Lo ha sottolineato l'immunologo e consigliere del presidente Usa Biden, Anthony Fauci, in un'intervista alla 'Nbc'.

"Non sarei sorpreso se lo fosse, non l'abbiamo ancora rilevata, ma quando hai un virus che mostra questo livello di trasmissibilità e hai casi legati ai viaggi già individuati in altri luoghi, è quasi inevitabile che arrivi dappertutto", ha dichiarato.