Variante Omicron, Fauci: "Prima o poi si contageranno tutti"

Per l'esperto Usa colpirà "anche chi è vaccinato con la terza dose" , ma "non finiranno in ospedale e non moriranno"

La variante Omicron si diffonde a macchia d'olio negli Stati Uniti ed è probabile che "quasi tutti si contageranno, ma le persone vaccinate avranno conseguenze meno gravi". A dirlo è l'esperto Usa di malattie infettive Anthony Fauci, consigliere della Casa Bianca nella gestione dell'emergenza Covid. "Omicron, con il suo grado di trasmissibilità senza precedenti, alla fine troverà quasi tutti. Coloro che sono stati vaccinati saranno esposti al virus, anche chi ha fatto la terza dose. Alcuni, forse molti di loro, verranno infettati ma molto probabilmente, con alcune eccezioni, se la caveranno ragionevolmente, nel senso che non avranno bisogno di ricovero ed eviteranno la morte". Al contrario, "coloro che non sono vaccinati subiranno il peso della gravità della malattia", ha aggiunto.

Negli Stati Uniti, almeno un americano su cinque - circa 65 milioni di persone - non è vaccinato contro il Covid-19. Più del 62% del paese è stato completamente vaccinato, ma solo il 23%ha ricevuto la terza dose, secondo i dati dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. Secondo Fauci gli Stati Uniti sono davanti a un periodo di transizione con la pandemia, al quale seguirà una fase in cui “sarà normale” convivere con il Covid.

Inoltre, martedì, il commissario ad interim della Food and Drug Administration degli Stati Uniti, la dott.ssa Janet Woodcock, ha affermato che mentre la maggior parte delle persone potrebbe contrarre il virus, ora l'obiettivo dovrebbe essere quello di assicurarsi che gli ospedali e i servizi essenziali funzionino.

IN USA OLTRE 145MILA RICOVERATI, È RECORD DA INIZIO PANDEMIA

L'aumento dei contagi negli Stati Uniti ha infatti portato a livelli record il numero delle persone ricoverate in ospedale per gli effetti del Covid-19 a cifre da record, al punto che sarebbero già oltre 145.000 le persone ricoverate, una cifra senza precedenti dall'inizio della pandemia. Il Dipartimento della Salute stima, nello specifico, che i pazienti ricoverati siano 145.982, praticamente il doppio rispetto a due settimane fa. Inoltre, secondo i dati raccolti dalla Cnn, sono quasi 24.000 i pazienti attualmente nelle unità di terapia intensiva.

In questo modo gli Stati Uniti superano il picco di ricoveri raggiunto un anno fa, quando a gennaio 2021 raggiunsero i 142.000 ricoveri. Nell'estate 2021, a seguito dell'espansione della variante Delta del coronavirus, la cifra massima era stata di circa 104.000.

Il Paese nordamericano ha registrato nelle ultime settimane livelli di contagio senza precedenti, a seguito dell'espansione della variante Omicron. Lunedì sarebbero stati segnalati 1,34 milioni di positivi, secondo un conteggio di Nbc News, che rappresenterebbe un nuovo record. L'Amministrazione Biden ha optato per aumentare la campagna vaccinale e per aumentare i test per contenere questa ondata di contagi. Il governo federale ha ordinato alle compagnie assicurative private di sostenere le spese di almeno otto test per persona al mese a partire da lunedì prossimo.