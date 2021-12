Variante Omicron Gb, "contagi raddoppiano ogni due giorni"

La variante Omicron è più trasmissibile di Delta e la crescita dei contagi nel Regno Unito rispecchia quanto accaduto in Sudafrica, dove le infezioni raddoppiano ogni due giorni. E' quanto afferma il ministro della Sanità britannico, Sajid Javid, sottolineando che anche se ci sono solo 4.713 casi confermati, gli scienziati stimano che il numero reale di persone che vengono infettate ogni giorno è 42 volte superiore, circa 200.000.

Secondo Javid gli scienziati non hanno mai visto una variante che si diffonde così rapidamente e ciò significa che, se la variante Omicron si rivelasse solo la metà più grave della Delta, il Nhs England (il servizio sanitario inglese) rischia di essere sopraffatto.

Javid ha anche spiegato che il 20% dei casi di Covid ospedalieri registrati non sono in ospedale per sintomi Covid.

Capitolo viaggi: nessun Paese resterà sulla lista rossa della Gran Bretagna, ha annunciato Javid, spiegando che tutti gli 11 Paesi che Londra aveva inserito nell'elenco dopo l'emergere della nuova variante Omicron del coronavirus verranno rimossi a partire da domani. Si tratta di una decisione presa dopo aver verificato che la variante Omicron si sta trasmettendo localmente e che quindi il bando sui viaggi non è stato efficace come previsto.

Il ministro ai Trasporti Grant Shapps ha affermato che resteranno in vigore le attuali misure sui test e che a gennaio verranno riviste. "Come sempre, teniamo sotto controllo tutte le nostre misure di viaggio e potremmo imporre nuove restrizioni in caso di necessità per proteggere la salute pubblica", ha aggiunto su Twitter.