Variante Omicron Gb, Johnson: "No restrizioni per Natale"

Niente lockdown prima di Natale, niente restrizioni più rigide in Gran Bretagna prima del 25 dicembre. Il premier Boris Johnson, in un messaggio video, rinvia - per ora - l'ulteriore stretta nonostante la diffusione della variante Omicron. "Non c'è dubbio, la variante Omicron continua a diffondersi ad una velocità che non abbiamo mai visto prima. La situazione rimane estremamente difficile ma mi rendo anche conto che le persone hanno aspettato per capire se i loro piani per Natale sarebbero stati condizionati", dice Johnson in una giornata che fa segnare oltre 90mila nuovi contagi complessivi e altri 172 morti.

"Non possiamo escludere altre misure dopo Natale, terremo sotto controllo i dati e faremo tutto ciò che serve per proteggere la salute pubblica. Ma alla luce dell'incertezza che caratterizza una serie di elementi - la gravità della malattia indotta da Omicron, l'incertezza sul tasso di ricoveri o l'impatto delle terze dosi del vaccino - non pensiamo ci siano sufficienti elementi per giustificare altre misure più restrittive prima di Natale", aggiunge.

"Continueremo a monitorare Omicron con molta attenzione e se la situazione dovesse peggiorare saremmo pronti alle azioni necessarie. Questo significa che le persone possono andare avanti con i propri piani per Natale. La situazione rimane in bilico, chiedo a tutti di usare cautela: continuate a proteggere voi e i vostri cari, in particolare i più fragili. Indossate una mascherina al chiuso quando è previsto, fate circolare aria nei locali e fate un tampone prima di far visita a parenti anziani o fragili", conclude prima di rivolgere l'ennesimo appello: "Vaccinatevi, buon Natale".