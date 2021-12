Variante Omicron, in Francia 240 casi

Sono 240 al momento i casi confermati di variante Omicron del covid in Francia. Lo ha reso noto il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, intervistato dall'emittente Bfmtv.

Aumentano intanto i contagi da coronavirus e avanza la nuova variante in tutta Europa. E mentre l'Italia decide per nuove regole sui viaggi con una stretta sugli arrivi anche dai Paesi Ue, in Francia il governo prevede di imporre un test molecolare per i passeggeri in arrivo dal Regno Unito.