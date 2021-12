Variante Omicron, in Gb 14 morti e 129 ricoveri

Nel Regno Unito al momento sono 129 le persone ricoverate per contagio da variante Omicron del Covid e sono 14 in totale i morti. Lo ha reso noto la sottosegretaria alla Sanità, Gillian Keegan, intervistata da Sky News.

Ma nonostante i contagi, niente lockdown prima di Natale e niente restrizioni più rigide in Gran Bretagna prima del 25 dicembre. Il premier Boris Johnson, in un messaggio video, ha rinviato - per ora - l'ulteriore stretta nonostante la diffusione della variante Omicron. "Non c'è dubbio, la variante Omicron continua a diffondersi ad una velocità che non abbiamo mai visto prima. La situazione rimane estremamente difficile ma mi rendo anche conto che le persone hanno aspettato per capire se i loro piani per Natale sarebbero stati condizionati", dice Johnson.