Variante Omicron, 2.170 casi in 60 Paesi: asintomatici o con sintomi lievi

I numeri dell'Ecdc: trasmissione in loco in 5 Stati Ue

In Italia i casi riportati finora della variante Omicron del Covid sono 13. Nell'Ue e nello Spazio Economico Europeo (See) in tutto i positivi alla Omicron sono 582, 180 dei quali sono stati confermati nelle ultime 24 ore. Un numero "crescente" di casi è dovuto alla trasmissione della variante sul territorio europeo. Lo riporta l'Ecdc, nel Communicable Disease Threats Report, diffuso oggi. I Paesi in cui sono segnalati casi della variante Omicron senza legami con viaggi sono Belgio, Danimarca, Finlandia, Spagna e Islanda, il che "indica che una trasmissione non rilevata in loco potrebbe essere in corso nell'Ue/See".

Dal 26 novembre a ieri sono stati riportati in tutto, a livello globale, "2.170 casi della variante Omicron" del coronavirus, "in 60 Paesi". Tuttavia, precisa l'Ecdc, "quasi tutti" i casi per i quali sono disponibili informazioni sulla gravità della malattia provocata erano o "asintomatici" o con sintomi "lievi".