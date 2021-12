Variante Omicron in Italia, Locatelli (Cts): "Solo 7 casi"

Variante covid in Italia, "a oggi, in questo momento, ci sono sette casi. E tutti riconducibili al caso noto che sostanzialmente ha ingenerato sei ulteriori casi familiari". Così Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, intervenuto al 'Live in Courmayeur' organizzato da SkyTg24. "Al momento fortunatamente - ha proseguito riferendosi a Omicron - non c'è una diffusione nel Paese, in Italia è ancora predominante la Delta", ha riferito ancora. "In Sudafrica la Omicron - spiega - ha preso il sopravvento sulla Delta e ha incrementato la percentuale di contagi. Ha maggior potere contagiante, ma ciò non significa maggior potere di provocare patologia grave e non vuol dire che eluderà i vaccini", ha specificato il coordinatore del Cts.

"La fotografia dell'oggi ci dice che la situazione dell'Italia si colloca tra le più favorevoli in Europa. E sostanzialmente, a parte la Spagna e la Svezia siamo il Paese con l'incidenza cumulativa più bassa", ha sottolineato.