Variante Omicron, in Olanda due voli con passeggeri positivi dal Sudafrica

Sarebbero risultati positivi alla variante Om icron molti dei 61 viaggiatori, tornati ieri nei Paesi Bassi con due voli dal Sudafrica. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie olandese (Rivm), precisando che i risultati completi saranno annunciati domenica. Tutti i 624 passeggeri a bordo "sono in quarantena", ha confermato il Rivm, ribadendo l'obbligo di test per tutte le persone - anche senza sintomi - arrivate in Olanda dal 22 novembre se sono state di recente in Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Swaziland e Zimbabwe.