Variante Omicron Italia, primo caso oggi in Sicilia

Primo caso di variante Omicron oggi in Sicilia. Sintomi lievi per l'uomo con doppia vaccinazione che ora si trova in isolamento a casa. Ad annunciarlo è lo stesso governatore Nello Musumeci. "Nei laboratori regionali del Cqrc di Palermo - dice - è stato sequenziato il primo caso di variante Omicron. Non è una sorpresa e a questo era predisposto il nostro sistema di sorveglianza epidemiologica".

"La macchina della prevenzione ha provveduto a effettuare il tracciamento tempestivamente" conclude.