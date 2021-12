Variante Omicron Italia, secondo caso in Piemonte

E' un 80enne non vaccinato di rientro dal Sudafrica

E’ stato individuato oggi in Piemonte un secondo caso di variante Omicron. Si tratta di un ottantenne, residente nella provincia di Torino, di rientro dal Sudafrica: è stato sottoposto a un tampone all’aeroporto di Caselle. L’uomo, non vaccinato, è del tutto asintomatico e attualmente si trova in isolamento domiciliare nella propria abitazione.

Il primo caso di variante Omicron sul territorio piemontese era stato individuato martedì: si tratta di un uomo cinquantenne, della provincia di Torino, completamente asintomatico e di rientro dal Sudafrica, vaccinato con ciclo completo, che è stato sottoposto a un tampone nell’ambito della quarantena prevista per chi arriva dai Paesi considerati più a rischio.