Il Marocco sospende tutti i voli in arrivo a causa dei timori legati alla diffusione della nuova variante Omicron. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Rabat, precisando che la misura entrerà in vigore domani e si estenderà per due settimane. "La situazione sarà valutata regolarmente per modificare le misure nel caso in cui si renda necessario", ha precisato il ministero.