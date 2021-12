Variante Omicron, mascherine all'aperto in tutta Italia

E' ufficiale: per contrastare la variante Omicron in Italia tornano le mascherine all'aperto. E' una delle decisioni assunte dalla cabina di regia a Palazzo Chigi tra le forze di maggioranza e il premier Mario Draghi tutt'ora in corso. La variante Omicron è dietro il 28,2% dei contagi registrati in Italia. Dunque più di uno su quattro. Tra le altre ipotesi sul tavolo i tamponi per i vaccinati tra seconda e terza dose e il green pass più breve. Si va verso una riunione del Consiglio dei ministri alle ore 17.